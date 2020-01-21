Южная Корея и США скорректируют масштабы весенних учений в целях содействия диалогу с КНДР

ТАСС, 21 января. Сеул и Вашингтон намерены скорректировать масштабы совместных военных маневров в этом году для налаживания диалога с Пхеньяном. Об этом сообщает во вторник агентство Yonhap со ссылкой на представителя Министерства национальной обороны Южной Кореи.

"Совместные полковые маневры проводиться не будут, однако планируется, что учения на уровне батальонов и подразделений в их составе состоятся в штатном режиме, - заявил чиновник. - Учитывая, что предпринимаются дипломатические усилия, учения пройдут, согласно достигнутым Сеулом и Вашингтоном договоренностям". При этом он отметил, что любые корректировки в проведении маневров не повлияют на обороноспособность США и Республики Корея.

Как отмечает Рёнхап, 21 января министр национальной обороны Южной Кореи Чон Ген Ду представил президенту страны Мун Чжэ Ину план работы ведомства на текущий год. Согласно нему, совместные штабные учения вооруженных сил США и Республики Корея Key Resolve и Foal Eagle, запланированные на предстоящую весну, пройдут в режиме компьютерной симуляции, как и в прошлом году.

При этом на вторую половину 2020 года запланированы полномасштабные штабные маневры, в ходе которых предполагается дать оценку возможности южнокорейских вооруженных сил самостоятельно осуществлять оперативный контроль над своими войсками в военное время.

Весной 2019 года масштаб ранее регулярно проводимых учений Key Resolve фактически был сокращен, а сами маневры были преобразованы в 19-1 Dong Maeng. В августе прошлого года США и Республика Корея провели вторую серию этих учений, которые состоялись в режиме компьютерной симуляции. Власти КНДР неоднократно осуждали проведение таких военных маневров и призывали Вашингтон и Сеул прекратить учения у границы, так как они не способствуют налаживанию диалога.

После Корейской войны 1950-1953 годов Южная Корея передала право управления своими войсками США для защиты страны от угрозы со стороны КНДР. Право командования Вооруженными силами в мирное время было возвращено Сеулу в 1994 году, однако право оперативного управления во время вооруженного конфликта до сих пор остается у Вашингтона.