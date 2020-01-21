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Переговоры о перемирии в Ливии

Чавушоглу заявил, что Хафтар выступает за военное решение конфликта в Ливии

Глава МИД Турции напомнил, что командующий ЛНА не подписал в Москве соглашение о прекращении огня

АНКАРА, 21 января. /ТАСС/. Позиция командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара указывает на то, что он выступает за военное решение конфликта в Ливии. С таким утверждением выступил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

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"Несмотря на все наши усилия, Хафтар не подписал в Москве [соглашение о режиме] прекращения огня. Тот факт, что со стороны Хафтара не было никакой поддержки [на международной конференции по Ливии] в Берлине, также вызвал у всех вопросы. На сегодняшний день его позиция указывает на то, что он хочет военного решения. Хафтар должен прийти к политическому урегулированию. Все наши усилия, в лице Турции, направлены именно на это", - сказал глава МИД Турции.

Теги
ТурцияЛивияХафтар, ХалифаЧавушоглу, МевлютПереговоры о перемирии в Ливии
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