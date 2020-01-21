Додон заявил о намерении найти и вернуть Плахотнюка в Молдавию

КИШИНЕВ, 21 января. /ТАСС/. Власти Молдавии хотят разыскать и вернуть в страну бывшего лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка, бежавшего за границу после смены власти. Об этом заявил президент республики Игорь Додон на брифинге по итогам состоявшегося во вторник заседания Высшего совета безопасности (ВСБ), где рассматривался этот вопрос.

"Ранее, несмотря на наши обращения, Интерпол не принял решения об объявлении Плахотнюка в международный розыск", - сказал Додон. Он напомнил, что после прежнего заседания ВСБ в конце прошлого года соответствующие запросы были направлены в Интерпол, а также в адрес властей США, Великобритании и Румынии, на территории которых мог находиться Плахотнюк.

"Мы повторно обратились в Интерпол. Кроме того, работаем с США на двусторонней основе. Задача властей состоит в том, чтобы найти Плахотнюка и доставить его домой", - подчеркнул Додон.

Государственный секретарь США Майкл Помпео сообщил 13 января, что Плахотнюк и члены его семьи включены в санкционный список в связи с вовлеченностью в акты коррупции, подрывавшие верховенство закона и серьезно угрожавшие независимости демократических институтов Молдавии. Додон заявил ТАСС, что это решение США станет дополнительным стимулом усилить начатую нынешним руководством страны борьбу с коррупцией и наследием олигархического режима. Он также отметил вклад в это России, где бежавший олигарх был заочно осужден по ряду обвинений и объявлен в международный розыск.

Летом прошлого года в парламенте Молдавии было сформировано новое большинство из партий, которые объединились против контролировавшего власть в стране Плахотнюка. Олигарх и приближенные к нему люди отказались уступать власть, но после того как президента и новое правительство поддержали ЕС, Россия и США, бежали из страны. Новое руководство развернуло масштабную кампанию по борьбе с коррупцией, на Плахотнюка и его окружение возложена ответственность за вывод примерно $1 млрд из банковской системы страны.