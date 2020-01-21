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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Министр обороны Ирана заявил о способности его страны противостоять угрозам любого рода

Амир Хатами отметил, что Иран считает своим долгом отвечать на все угрозы

ТЕГЕРАН, 21 января. /ТАСС/. Тегеран доказал, что способен дать ответ на любого рода угрозы. Об этом заявил во вторник министр обороны Ирана Амир Хатами.

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"Иран доказал, что за счет внутренних сил способен дать ответ на все угрозы на любом уровне", - цитирует его агентство Tasnim. Министр добавил, что "иранская сторона считает своей обязанностью придерживаться такой стратегии (отвечать на все угрозы - прим. ТАСС)".

По его словам, "одним из ключевых приоритетов министерства является стратегическая оборона". "Человеческий капитал и стратегическое вооружение являются составляющими этой [концепции]", - отметил Хатами.

Теги
ИранОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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