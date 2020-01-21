Министр обороны Ирана заявил о способности его страны противостоять угрозам любого рода

ТЕГЕРАН, 21 января. /ТАСС/. Тегеран доказал, что способен дать ответ на любого рода угрозы. Об этом заявил во вторник министр обороны Ирана Амир Хатами.
"Иран доказал, что за счет внутренних сил способен дать ответ на все угрозы на любом уровне", - цитирует его агентство Tasnim. Министр добавил, что "иранская сторона считает своей обязанностью придерживаться такой стратегии (отвечать на все угрозы - прим. ТАСС)".
По его словам, "одним из ключевых приоритетов министерства является стратегическая оборона". "Человеческий капитал и стратегическое вооружение являются составляющими этой [концепции]", - отметил Хатами.