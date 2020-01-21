Глава МИД Украины требует от Лондона убрать трезубец из пособия по символам экстремизма

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Глава МИД Украины Вадим Пристайко потребовал во вторник от властей Великобритании переиздать выпущенное британской полицией учебное пособие по экстремистским символам, изъяв из него знак трезубца, который изображен на украинском государственном гербе. На своей странице в Twitter он прокомментировал заявление правительства Великобритании, в котором оно заверило в уважении к украинскому гербу и высказало сожаление в связи с невольным оскорблением государственной символики Украины.

Разместив у себя в Twitter текст этого заявления, глава украинского МИД написал: "Сожаления были выражены. Сейчас пришло время пересмотреть пособие, убрав украинский трезубец, которому там не место".

В свою очередь посольство Украины в Великобритании на своей странице в Twitter также заявило, что считает недостаточными принесенные британской стороной извинения. "И все же, нет четкого ответа на простой вопрос: будет ли трезубец, конституционный национальный символ и герб Украины, изъят из пособия по экстремизму. Хотим получить дополнительные разъяснения от британского стороны", - написали украинские дипломаты.

В минувшее воскресенье посольство Украины в Лондоне потребовало у британской полиции исключить трезубец из списка экстремистских символов и принести извинения. Затем с соответствующим требованием выступил и МИД страны. Посольство Великобритании в Киеве разместило в понедельник на своей странице в Facebook заявление британского правительства, в котором выражается сожаление в связи с возникшей ситуацией.

Британское пособие по экстремизму было издано в 2019 году. В разделе "татуировки" в нем приводится рисунок на теле с изображением трезубца. Картинка сопровождена подписью: "Украинский трезубец (националистический)". В ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать ситуацию в Британском Совете начальников национальной полиции (NPCC), который занимался подготовкой пособия, заявили, что в самом документе "ясно сказано: многие группы не вызывают интереса с точки зрения контртерроризма, что членство в них не означает какого-нибудь криминала", и "предполагать что-либо иное нецелесообразно и вводит в заблуждение".

Трезубец изображен на гербе Украины, утвержденном в 1992 году, после того, как она стала независимой страной. Вместе с тем символ трезубца используют как свою эмблему и некоторые украинские националистические экстремистские организации, такие как запрещенная в России группировка "Тризуб им. Степана Бандеры".