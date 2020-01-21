Адвокаты экс-президента Армении заявили о политическом преследовании Сержа Саргсяна

ЕРЕВАН, 21 января. /ТАСС/. Экс-президент Армении Серж Саргсян, которому инкриминируется организация хищения в особо крупных размерах, подвергается политическому преследованию, поскольку при предъявлении обвинения не были приняты во внимание его конституционный статус, а также другие процессуальные нормы. Об этом во вторник заявила адвокатская команда бывшего главы страны.

"Ему предъявлены обвинения в совершении действий в период выполнения президентских обязанностей. Согласно конституции, президент по истечении срока своих полномочий не может привлекаться к ответственности за действия, совершенные в период президентской власти. Более того, ему предъявлены обвинения с грубым нарушением закона, поскольку нет достаточных доказательств его фактической вины", - отмечается в заявлении.

Защита бывшего президента страны также считает незаконным меру пресечения в виде подписки о невыезде в отношении Саргсяна, "поскольку нет вероятности его намерения уклониться от правосудия". "Исходя из вышесказанного, мы считаем, что в отношении третьего президента страны осуществляется политическое преследование", - отмечается в заявлении адвокатов.