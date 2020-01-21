Власти Испании решили повысить зарплаты чиновникам на 2%

МАДРИД, 21 января. /ТАСС/. Совет министров Испании одобрил во вторник повышение зарплат для чиновников на 2%, что затронет 2,5 млн государственных служащих. Об этом заявила на пресс-конференции официальный представитель правительства страны Мария Хесус Монтеро.

"Мы выполняем наше обязательство перед государственными служащими, что является приоритетом, потому что они являются основой нашего государства всеобщего благосостояния", - подчеркнула она.

Вопрос о повышении зарплат чиновников был поднят еще в прошлом году, однако правительство социалиста Педро Санчеса в тот момент находилось в статусе исполняющего обязанности. В результате он предпочел дождаться формирования кабмина Испании, чтобы одобрить данную инициативу. Этот шаг является второй важной экономической мерой нового коалиционного правительства после того, как было решено повысить на 0,9% пенсии в стране.