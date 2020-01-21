В КНДР заявили, что не будут соблюдать договоренности с США из-за их враждебной политики

ТАСС, 21 января. Пхеньян не намерен соблюдать имеющиеся с Вашингтоном договоренности, так как США продолжают враждебную политику в отношении народной республики. Об этом во вторник заявил советник постоянного представительства КНДР при Отделении ООН в Женеве Чжу Ён Чхоль, слова которого приводит агентство Reuters.

"Мы более не видим причин соблюдать в одностороннем порядке договоренности, которые другая сторона отказывается выполнять, - заявил дипломат. - Если США продолжат враждебную политику в отношении КНДР, то денуклеаризация Корейского полуострова никогда не произойдет".

"В случае, если Вашингтон предпримет попытки навязать в одностороннем порядке свои требования и будет настаивать на введении санкций, КНДР будет вынуждена пойти другим путем", - резюмировал Чжу Ён Чхоль.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп на встрече 30 июня 2019 года в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне консультации по теме денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения их саммита в Ханое в феврале 2019 года. В соответствии с этой договоренностью 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Стокгольме для обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, но наладить диалог между Вашингтоном и Пхеньяном до конца 2019 года так и не удалось.