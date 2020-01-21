Помпео заявил о намерении США урегулировать ситуацию в Венесуэле мирным путем

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты выступают за мирный путь урегулирования ситуации в Венесуэле и готовы помочь народу этой страны в проведении "свободных и справедливых выборов". Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью колумбийскому La W Radio. Текст интервью распространила во вторник пресс-служба Госдепартамента.

"Президент США Дональд Трамп неоднократно отвечал [на вопрос о военном вмешательстве]. Мы предпринимаем все, чтобы разрешить вопрос мирным путем, исходя из чаяний венесуэльского народа, - сказал Помпео, отвечая на вопрос, по-прежнему ли силовой сценарий остается в повестке дня. - Венесуэльцы лишь хотят накормить свои семьи, заботиться о себе, но не под давлением [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро. Они хотят свободных и справедливых выборов".

"Наша цель - помочь им в этом", - отметил госсекретарь, однако не дал прямого ответа, отказываются ли США от военного сценария.

В понедельник Помпео в интервью колумбийскому телеканалу Caracol TV заявил, что цель миссии Соединенных Штатов - заставить уйти президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он пояснил, что не считает выбранную Вашингтоном стратегию в отношении Венесуэлы провальной, и привел пример со стратегией США в отношении СССР, когда многие не думали, что она сработает.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года представитель оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.