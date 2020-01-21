Киев не планирует сотрудничать с Москвой в рамках работы в ПАСЕ

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не намерена сотрудничать с представителями РФ в организации. Об этом заявила глава постоянной делегации Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько.

"У нас не запланировано никакого сотрудничества с делегацией России", - сказала она в интервью изданию "Новое время".

Ясько подчеркнула, что украинская делегация не намерена "дружить" с РФ. "С Россией необходимо разговаривать только в рамках международного права", - заключила она.

Верховная рада Украины отказалась направлять свою делегацию на осеннюю сессию ПАСЕ в 2019 году в знак протеста против принятого организацией летом прошлого года решения восстановить в полном объеме права российской делегации. Тем не менее часть членов украинской делегации, в том числе ее глава Елизавета Ясько, находились в Страсбурге в качестве гостей, объясняя это необходимостью "отстаивать позиции Киева на полях сессии".

Украинский парламент 16 января этого года решил возобновить работу украинской делегации ПАСЕ.

Делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией.