{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Киев не планирует сотрудничать с Москвой в рамках работы в ПАСЕ

Глава постоянной делегации Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько считает, что с РФ необходимо разговаривать "только в рамках международного права"

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не намерена сотрудничать с представителями РФ в организации. Об этом заявила глава постоянной делегации Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько.

"У нас не запланировано никакого сотрудничества с делегацией России", - сказала она в интервью изданию "Новое время".

Ясько подчеркнула, что украинская делегация не намерена "дружить" с РФ. "С Россией необходимо разговаривать только в рамках международного права", - заключила она.

Верховная рада Украины отказалась направлять свою делегацию на осеннюю сессию ПАСЕ в 2019 году в знак протеста против принятого организацией летом прошлого года решения восстановить в полном объеме права российской делегации. Тем не менее часть членов украинской делегации, в том числе ее глава Елизавета Ясько, находились в Страсбурге в качестве гостей, объясняя это необходимостью "отстаивать позиции Киева на полях сессии".

Украинский парламент 16 января этого года решил возобновить работу украинской делегации ПАСЕ.

Делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией.

Теги
УкраинаРоссия
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Венесуэле
Помпео заявил о намерении США урегулировать ситуацию в Венесуэле мирным путем
Американский госсекретарь при этом не дал прямого ответа, отказываются ли США от военного сценария
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС