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Вице-премьер Украины заявил, что Киев отказался от идеи таможенного союза с ЕС

Дмитрий Кулеба при этом подчеркнул, что в Киеве рассчитывают на упрощение таможенных процедур

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Украина отказалась от идеи создание таможенного союза с Евросоюзом, но рассчитывает на упрощение таможенных процедур. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба.

"Таможня. Мы отказались от идеи вхождения в таможенный союз, но мы хотим максимально упростить все таможенные процедуры, интегрировать Украину в максимальное количество форматов, которые будут способствовать прохождению товаров через таможенную границу", - сказал Кулеба.

По его словам, прежде всего это будет касаться авторизованных экономических операторов на основе законодательства, принятого парламентом прошлого года.

Кулеба сообщил, что в прошлом году у Украины было 32 товарные позиции, "по которым европейские квоты были полностью или почти полностью исчерпаны". "То же самое - в 2018 году. Годом ранее таких позиций было 26. Это означает, что нам уже тесно в этих условиях", - цитирует Кулебу издание "Европейская правда".

Кулеба назвал ключевые приоритеты, которые Киев будет отстаивать в ходе заседания Совета ассоциации, которое пройдет в Брюсселе 28 января. Среди этих приоритетов - интеграция в энергетический и цифровой рынки Евросоюза, получение "промышленного безвиза", а также создание "новой повестки дня в сфере юстиции и свободы". Последний пункт Кулеба назвал "вопросом, который уже перезрел".

"Помимо этого, на повестке дня - присоединение к Европейскому зеленому соглашению, а это охватит почти все сектора, а также актуализация условий торговли", - отметил вице-премьер.

В 2014 году, после госпереворота на Украине, власти страны подписали сначала политический, а затем и экономический разделы Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом. С 1 января 2016 года экономическая часть Соглашения вступила в силу. Данные Еврокомиссии о состоянии торговли сельхозпродукцией свидетельствуют, что с ноября 2018 года по октябрь 2019 года Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров, уступив только США и Бразилии. Комментируя эти данные, бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина вывозит почти исключительно сырье, превратившись в сырьевой придаток ЕС.

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