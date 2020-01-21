ЦИК Абхазии предложил парламенту внести поправки в закон о выборах президента

СУХУМ, 21 января. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратилась в парламент с предложением о внесении поправок в ряд статей конституционного закона "О выборах президента Республики Абхазия" до проведения повторных выборов, назначенных на 22 марта. Об этом ТАСС сообщил председатель ЦИК Тамаз Гогия.

Выборы президента Абхазии проводятся в связи с отставкой 12 января после четырехдневных акций протеста оппозиции президента республики Рауля Хаджимбы. 13 января парламент назначил исполняющим обязанности президента премьер-министра Валерия Бганбу, ЦИК назначил повторные выборы на 22 марта.

"Закон о выборах президента нуждается в серьезной доработке, но, поскольку избирательная комиссия не обладает правом законодательной инициативы, мы обратились к парламентариям с соответствующим письмом, в котором изложены наши предложения", - сказал Гогия.

По его словам, необходимо, к примеру, внести изменения в статью 16, в которой речь идет об удостоверениях на право голосования для граждан Абхазии, непрописанных на территории республики.

Доработка и уточнения, по словам Гогии, необходимы также в статье 19, касающейся повторного голосования в случае второго тура. Согласно этой статье, победителем во втором туре выборов считается кандидат, набравший больше голосов, чем было подано против него. При этом в ней не уточняется, следует ли суммировать голоса "против всех" с голосами проигравшего кандидата. В целом, по словам Гогии, уточнений и доработок требуют порядка 20 пунктов, из-за которых в процессе выборов возникали и могут возникнуть спорные вопросы.

Как сообщил ТАСС спикер парламента Валерий Кварчия, письмо с предложениями Центризбиркома поступило в Народное собрание во вторник во второй половине дня. "Я ознакомился с письмом и направил его для изучения в профильный комитет по правовой политике. Когда комитет изучит все предложения, он рекомендует вынести соответствующие поправки к закону для рассмотрения на сессии", - отметил Кварчия.