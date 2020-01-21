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Премьер-министр Чехии считает возможным значительно сократить число министерств

Необходимо провести изменения в действующем законодательстве, заявил Андрей Бабиш

ПРАГА, 21 января. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает возможным сократить четыре из 14 действующих в республики министерств. Об этом он заявил во вторник журналистам.

"Мы [чехи], возможно, могли бы иметь [правительство] на четыре министра меньшее, - подчеркнул он. - Когда-то у нас существовало министерство экономики, но для политиков, наверное, оказалось мало [высокооплачиваемых] мест, так они из него создали три министерства. Вместо трех могло бы существовать одно министерство".

Министерство экономики, по словам премьера, могло бы вновь возникнуть путем слияния минпромторга, министерства транспорта и министерства по вопросам регионального развития. Кроме того, имеет смысл провести слияние министерства здравоохранения с министерством труда и социальных дел. Однако, как отметил Бабиш, до реализации этих планов необходимо провести изменения в действующем законодательстве, которое предусматривает существование определенного числа ведомств.

Глава кабмина выступил с этим заявлением в связи с объявленным в понедельник решением включить министерство транспорта в структуру минпромторга. Обязанности министра транспорта будут возложены на вице-премьера и действующего главу минпромторга Карела Гавличека. Церемонию назначения проведет в пятницу президент Чехии Милош Земан.

Теги
Земан, МилошЧехияБабиш, Андрей
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