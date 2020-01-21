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Начало процедуры импичмента Трампа

Демократы раскритиковали предложение рассмотреть импичмент Трампа в ускоренном режиме

Резолюция республиканца Митча Макконнелла "разработана специально для того, чтобы скрыть правду", заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) подвергла во вторник критике предложенную лидером республиканского большинства в Сенате Митчем Макконнеллом резолюцию, которая позволит верхней палате законодательного органа провести процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа в ускоренном режиме. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой спикера.

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По ее версии, эта инициатива "отвергает необходимость [вызова] свидетелей и [предоставления соответствующей] документации". "Лидер республиканцев в Сенате принял решение сокрыть действия президента, а не соблюсти свою клятву конституции. К своему стыду, это возмутительное предложение даже не позволяет принять документацию Палаты представителей в качестве доказательства на судебном процессе [в Сенате]", - считает Пелоси. Резолюция республиканца, полагает она, "разработана специально для того, чтобы скрыть правду от Сената и от американского народа, потому что он [Макконнелл] знает, что неправомерные действия президента являются недопустимыми".

"Очевидным и прискорбным является тот факт, что Макконнелл ввел американский народ в заблуждение. На протяжении нескольких недель он настаивал на том, что будет придерживаться правил, установленных во время судебного процесса [в Сенате] в рамках процедуры импичмента [42-го президента США Билла] Клинтона, <...>. Однако его предложение отвергает необходимость [вызова] свидетелей и [предоставления соответствующей] документации в ходе самого судебного разбирательства. Напротив, во время судебного процесса над Клинтоном свидетели давали показания под присягой, а президент предоставил более 90 тыс. документов", - говорится в заявлении.

Верхняя палата во вторник проведет голосование по резолюции Макконнелла. В связи с этим, считает Пелоси, "каждый сенатор, поддержавший это возмутительное предложение, должен нести ответственность перед американским народом". Позицию спикера поддержал и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), который заявил, что "предложит поправки с целью устранить множество недостатков этого в корне несправедливого предложения и вызвать на судебный процесс свидетелей и запросить документы", о которых ранее говорили его однопартийцы. Шумер назвал предложение лидера республиканцев в Сенате "национальным позором".

О резолюции Макконнелла

Согласно опубликованному в понедельник документу, республиканцы планируют дать юристам, которые будут защищать Трампа, и выбранным Палатой представителей обвинителям (управляющим) по 24 часа в течение двух рабочих дней на предоставление своих аргументов. Ожидается, что конгрессмены выступят 22 и 23 января, а защита американского лидера - 24 и 25 января. Затем 16 часов отводится в целом на то, чтобы стороны ответили на вопросы сенаторов. Этот процесс не ограничен количеством рабочих дней, однако, как планируется, он пройдет 27 и 28 января.

После этого должны состояться четырехчасовые дебаты, цель которых - определить, нужно ли вызывать на процесс свидетелей и запрашивать какие-либо дополнительные документы. Если свидетели не будут вызваны, верхняя палата проголосует по каждой из двух статей обвинения: злоупотребление властью и создание препятствий расследованию, которое проводил Конгресс.

Сам президент США в данный момент принимает участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Отвечая на вопрос журналистов, планирует ли Трамп смотреть по телевизору судебный процесс в Сенате, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм подчеркнула: "У него распланирован весь день в Давосе, но помощники будут регулярно проводить для него брифинги [по этому вопросу]".

Теги
СШАМакконнелл, МитчТрамп, ДональдКлинтон, БиллНачало процедуры импичмента Трампа
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