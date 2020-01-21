СМИ: Зеленский пообещал уволить Кличко с должности главы Киевской горадминистрации

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что подпишет указ об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщил украинский новостной сайт kordon.org.ua, который опубликовал видеоролик разговора Зеленского с представителями общественности.

В сообщении отмечается, что разговор состоялся 19 января в аэропорту "Борисполь", где проходила траурная церемония встречи самолета с телами украинцев, которые погибли в авиакатастрофе в Иране.

На просьбу одного из присутствующих подписать указ об увольнении Кличко президент ответил: "Я подпишу". Зеленский также переспросил у собеседников, правильно ли он понимает, что речь идет об увольнении Кличко с должности главы КГГА.

В сентябре прошлого года кабинет министров Украины направил Зеленскому представление на увольнение Кличко с должности главы КГГА. Согласно законодательству, мэр избирается жителями города, а в рамках сложившейся практики он же назначается президентом на пост главы горадминистрации.

Между тем, Верховная рада 3 октября 2019 года поддержала в первом чтении законопроект "О столице", согласно которому должности мэра Киева и главы КГГА разделяются. Кличко заявил тогда, что "разделение полномочий разрушит самоуправление" в городе. В этом случае мэр столицы будет выполнять лишь декоративную функцию, а киевлянам сверху "спустят" человека без каких-либо обязательств перед ними, настаивал он. Кличко утверждает также, что срок его обязанностей в должности мэра Киева истекает 16 ноября 2020 года.