СМИ: в Боготе пять полицейских ранены в столкновениях с манифестантами

БОГОТА, 21 января. /ТАСС/. По меньшей мере пятеро сотрудников полиции пострадали в результате столкновений во время акций протеста в столице Колумбии, Боготе. Об этом во вторник сообщила газета El Tiempo .

По ее данным, столкновения между правоохранительными органами и манифестантами произошли в районе Суба. Протестующие использовали камни против полицейских. Официального подтверждения от столичной полиции не поступало.

Отмечается, что студенты перекрыли часть улиц как в Боготе, так и в третьем по величине городе страны - Кали. Ситуация в остальных городах Колумбии остается спокойной.