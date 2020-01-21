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Акции протеста в Колумбии

СМИ: в Боготе пять полицейских ранены в столкновениях с манифестантами

Протестующие, по данным газеты El Tiempo, использовали камни

БОГОТА, 21 января. /ТАСС/. По меньшей мере пятеро сотрудников полиции пострадали в результате столкновений во время акций протеста в столице Колумбии, Боготе. Об этом во вторник сообщила газета El Tiempo.

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По ее данным, столкновения между правоохранительными органами и манифестантами произошли в районе Суба. Протестующие использовали камни против полицейских. Официального подтверждения от столичной полиции не поступало.

Отмечается, что студенты перекрыли часть улиц как в Боготе, так и в третьем по величине городе страны - Кали. Ситуация в остальных городах Колумбии остается спокойной.

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