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Столтенберг: военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века

Генсек НАТО также рассказал, что через несколько недель начнутся крупнейшие учения, для участия в которых прибудут 20 тыс. американских военных
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг EPA-EFE/NEIL HALL
Описание
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© EPA-EFE/NEIL HALL

БРЮССЕЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник на совместном заседании Комитета Европейского парламента по иностранным делам и Подкомитета по обороне и безопасности.

"Сейчас американских войск в Европе больше чем за многие годы с начала века. Через несколько недель начнутся крупнейшие учения "Защитник - 2020" (Defender 2020), для участия в которых в Европу из США прибудут 20 тыс. военных", - заявил он.

Теги
СШАСтолтенберг, Йенс
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