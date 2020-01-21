Столтенберг: военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века

БРЮССЕЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник на совместном заседании Комитета Европейского парламента по иностранным делам и Подкомитета по обороне и безопасности.

"Сейчас американских войск в Европе больше чем за многие годы с начала века. Через несколько недель начнутся крупнейшие учения "Защитник - 2020" (Defender 2020), для участия в которых в Европу из США прибудут 20 тыс. военных", - заявил он.