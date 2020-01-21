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Киев просит ОБСЕ помочь в возвращении из России 115 украинских граждан

В отношении этих лиц в РФ расследуются уголовные дела либо уже вынесены приговоры

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Украина рассчитывает на помощь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в возвращении на родину 115 украинских граждан, в отношении которых в России расследуются уголовные дела либо уже вынесены судебные приговоры. Об этом заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, которая во вторник сопровождала действующего председателя ОБСЕ Эди Раму в его поездке в Донбасс.

Она напомнила, что в сентябре минувшего года Россия и Украина уже произвели взаимное освобождение и возвращение на родину арестованных или осужденных граждан по формуле "35 на 35". "Однако еще 115 украинских заключенных остаются в местах лишения свободы на территории РФ, - сказала омбудсмен. - Прошу действующего председателя ОБСЕ применить все рычаги влияния с целью восстановления прав граждан Украины и скорейшего возвращения их на родину".

В свою очередь, Государственная криминально-исполнительная служба Украины ранее сообщала, что на Украине удерживаются более 300 граждан России. В ответе службы на запрос украинского бюро "Радио свобода" отмечалось, в частности, что по состоянию на 1 сентября минувшего года 130 россиян содержались в следственных изоляторах и 206 - в учреждениях исполнения наказаний.

Теги
УкраинаРоссияРама, Эди
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