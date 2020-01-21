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Бывшего главу разведывательного агентства Болгарии обвинили в утечке информации

По данным Болгарского телеграфного агентства, прокуратура утверждает, что Драгомир Димитров совершил должностное преступление

СОФИЯ, 21 января. /ТАСС/. Военная прокуратура Софии предъявила обвинения бывшему руководителю Государственного разведывательного агентства в том, что он не обеспечил должного контроля за секретной информацией, что привело к ее утечке. В опубликованном во вторник сообщении прокуратуры его имени не называется, но, по данным Болгарского телеграфного агентства, речь идет о Драгомире Димитрове, который возглавлял службу с мая 2015 по июль 2018 года, а в настоящее время является генеральным консулом Болгарии в Мюнхене

Прокуратура утверждает, что глава специальной службы совершил должностное преступление - не организовал должного контроля над деятельностью по защите секретной информации, в результате чего неназванная компания получила к ней несанкционированный доступ. Официально других подробностей не сообщается, но, по данным болгарских СМИ, речь идет о предоставлении одной из болгарских фирм специфического оборудования. Прокуратура отмечает, что выгода для компании составила €91,5 тыс.

Должностное преступление бывший глава разведывательного агентства совершил в период с 14 июля по 9 августа 2016 года. Он был отпущен под денежный залог в 5 тыс. левов (около €2,5 тыс.).

МИД Болгарии, где сейчас работает подозреваемый, был уведомлен прокуратурой о предъявлении обвинений, но не считает необходимым предпринимать в отношении него никаких действий, поскольку нарушение было совершено еще до его приема на работу в дипломатическое ведомство. МИД сообщает, что подозреваемый оказывает прокуратуре необходимое содействие.

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Болгария
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