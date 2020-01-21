НАТО не намерена разворачивать боевые миссии на Ближнем Востоке

БРЮССЕЛЬ, 21 января. /ТАСС/. НАТО изучает возможность расширения своей роли на Ближнем Востоке, но не намерена разворачивать там боевые миссии. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник на совместном заседании Комитета Европейского парламента по иностранным делам и Подкомитета по обороне и безопасности.

"Мы изучаем, что мы можем сделать, но мы не рассматриваем сейчас развертывание боевых миссий", - заявил он, отвечая на вопросы евродепутатов, как НАТО ответит на призыв США играть большую роль на Ближнем Востоке. "Скорее наоборот, мы изучаем, что мы можем сделать, чтобы не оказаться вынужденными размещать в регионе свои боевые миссии. Мы должны создавать новые военные возможности в регионе, мы должны тренировать местные войска, развивать военные институты, укреплять структуры командования и контроля. Глядя на то, что происходит сейчас в Ираке, мы понимаем, что иначе мы вскоре можем оказаться вынуждены вернуться в Ирак с боевой миссией, поскольку иначе в эту страну придет террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России)", - заявил он.

"Я пока не могу точно сказать, какие действия мы предпримем, поскольку мы пока не приняли никаких конкретных решений", - признал он.

Столтенберг также напомнил, что в период вторжения США в Ирак в 2003 году, он в качестве датского политика выступал против этого вторжения и повторил, что предпочел бы воздержаться от этого и сейчас. Он подчеркнул, что любые миссии по подготовке иракских сил НАТО может предпринять исключительно по приглашению властей Ирака, с которыми альянс находится в постоянном контакте.

В настоящее время работа миссии НАТО в Ираке по подготовке офицеров иракской армии остается заморожена по требованию Багдада. Это произошло после убийства 3 января иранского генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара США близ аэропорта Багдада. Сразу после этого работа миссии была приостановлена по соображениям безопасности, а часть государств альянса поспешили эвакуировать своих инструкторов в соседние страны.