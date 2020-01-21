На Украине готовят курс лекций по декоммунизации для школьников

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Украинский институт национальной памяти (УИНП) готовит курс лекций для школ по так называемой декоммунизации. Об этом сообщил глава учреждения Антон Дробович. "Мы сейчас как раз планируем ряд событий, проектов на год. Например, циклы лекций в школах [по декоммунизации]", - заявил он корреспонденту агентства "Украинские новости".

Дробович проинформировал, что в марте запланировано проведение семинара по "креативной декоммунизации" в Каховке Херсонской области, цель которого - найти ответ на вопрос "что делать обществу для освобождения своего пространства от коммунистических символов".

Глава УИНП отметил в этой связи, что ключевая задача института на данный момент состоит в том, чтобы люди "сами захотели освободиться от коммунистического прошлого", прежде всего молодежь. "Мы сейчас видим, что где-то есть равнодушные [к декоммунизации] люди, где-то есть ностальгирующие, а есть активисты, которые категорически против. Надо сделать так, чтобы большинству было интересно такое перевоплощение", - заключил он.

После госпереворота в 2014 году на Украине был принят закон о декоммунизации. Он предполагает демонтаж памятников, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. Власти Украины уже изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других объектов в рамках борьбы с коммунистическим прошлым. Кроме того, за годы действия закона демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям, из них 1,3 тыс. памятников Ленину.