Хиллари Клинтон заявила, что не намерена поддерживать сенатора Сандерса на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что не намерена поддерживать сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса в случае, если он будет выдвинут кандидатом демократов на пост президента на предстоящих в ноябре выборах в Соединенных Штатах.

"Я пока не собираюсь заниматься этим", - приводит во вторник журнал The Hollywood Reporter слова Клинтон, которая опередила Сандерса в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты на выборах 2016 года. Она отвечала на вопрос о возможности ее участия в предвыборной кампании Сандерса в этом году. При этом Клинтон дала понять, что проблема, с ее точки зрения, заключается "не только в самом Сандерсе, но и в его окружении".

The Hollywood Reporter в этой связи отметил, что в новом документальном фильме "Хиллари" (Hillary), премьера которого состоится в конце января на кинофестивале Sundance в штате Юта, Клинтон обвинила Сандерса в том, что "за годы пребывания в Конгрессе он ничего не сделал" и что "он никому не нравится".

Согласно данным общенационального опроса, проведенного организацией SurveyUSA, сенатор Сандерс, которого сейчас поддерживает 21% респондентов, уступает по популярности только бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену (его поддерживают 32% участников опроса). На третьем месте - сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (14% поддержки), четвертое место делят экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж и миллиардер из Калифорнии Том Стейер (9% поддержки). Опрос 1086 потенциальных избирателей-демократов проводился 14-16 января.