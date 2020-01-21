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Экономический форум в Давосе – 2020

Трамп заявил, что не планирует встречаться с Зеленским в Давосе

Американский лидер заявил, что не был в курсе приезда президента Украины на Всемирный экономический форум

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. У американской стороны пока нет планов проведения двусторонней встречи президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в городе Давос на востоке Швейцарии. Об этом Трамп сообщил в интервью американской газете The Wall Street Journal.

"Я не знал, что он здесь. Я не думаю, что это [двусторонняя встреча] запланировано", - сказал Трамп, отвечавший на вопросы газеты на полях ВЭФ.

При этом президент США, как пишет газета, выразил готовность встретиться с Зеленским. "Я думаю, что он реально хороший парень", - добавил Трамп.

Ранее представитель администрации США высокого ранга подтвердил ТАСС, что американский лидер посетит форум в Давосе. В начале января Белый дом сообщал, что американскую делегацию на ВЭФ возглавит министр финансов США Стивен Мнучин, а в ее состав войдут в том числе министр торговли Уилбур Росс, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, старший советник президента Джаред Кушнер.

В прошлом году Трамп был вынужден отменить поездку на ВЭФ из-за бюджетного кризиса в США, в результате которого была частично приостановлена работа федерального правительства.

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдЗеленский, Владимир АлександровичЭкономический форум в Давосе – 2020
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