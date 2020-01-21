МИД Израиля: Тель-Авив высоко ценит участие Путина в форуме памяти Холокоста

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израиль считает важным вклад Советского Союза в освобождение нацистских концентрационных лагерей в годы Второй мировой войны и высоко ценит предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в еврейское государство и его участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме. С таким заявлением выступил во вторник в интервью ТАСС израильский министр иностранных дел Исраэль Кац.

"Мы высоко ценим приезд президента России Путина в нашу страну. Израиль считает важным вклад Советского Союза в освобождение концентрационных лагерей. Мы считаем, что увековечивание памяти жертв Холокоста - это долг каждой страны мира. Мы рады принимать представителей нескольких десятков стран мира, которые решили участвовать в столь значимом мероприятии, как Всемирный форум памяти Холокоста в Иерусалиме", - сказал министр.

Этот форум впервые проводится в этом году в Израиле. Он приурочен к 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. "Это мероприятие связывает мрачное прошлое с современной реальностью процветающего Государства Израиль. Важно не забывать о Холокосте, чтобы трагедия не повторилась", - подчеркнул Кац.

Пятый Всемирный форум памяти Холокоста состоится 23 января в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме, в нем примут участие лидеры государств и правительств 46 стран, включая Россию, Францию, Австрию, Грецию, Италию и Украину. О своей готовности приехать в Израиль для участия в форуме президент РФ Владимир Путин сообщил 12 сентября 2019 года на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Сочи. США на мероприятиях будут представлять вице-президент Майкл Пенс и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, сообщила пресс-служба комплекса Яд Вашем.