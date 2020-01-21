{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД Израиля: Тель-Авив высоко ценит участие Путина в форуме памяти Холокоста

Израиль считает важным вклад Советского Союза в освобождение концентрационных лагерей, отметил глава ведомства Исраэль Кац
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац Пресс-служба министра иностранных дел Израиля
Описание
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац
© Пресс-служба министра иностранных дел Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израиль считает важным вклад Советского Союза в освобождение нацистских концентрационных лагерей в годы Второй мировой войны и высоко ценит предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в еврейское государство и его участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме. С таким заявлением выступил во вторник в интервью ТАСС израильский министр иностранных дел Исраэль Кац.

"Мы высоко ценим приезд президента России Путина в нашу страну. Израиль считает важным вклад Советского Союза в освобождение концентрационных лагерей. Мы считаем, что увековечивание памяти жертв Холокоста - это долг каждой страны мира. Мы рады принимать представителей нескольких десятков стран мира, которые решили участвовать в столь значимом мероприятии, как Всемирный форум памяти Холокоста в Иерусалиме", - сказал министр.

Этот форум впервые проводится в этом году в Израиле. Он приурочен к 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. "Это мероприятие связывает мрачное прошлое с современной реальностью процветающего Государства Израиль. Важно не забывать о Холокосте, чтобы трагедия не повторилась", - подчеркнул Кац.

Пятый Всемирный форум памяти Холокоста состоится 23 января в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме, в нем примут участие лидеры государств и правительств 46 стран, включая Россию, Францию, Австрию, Грецию, Италию и Украину. О своей готовности приехать в Израиль для участия в форуме президент РФ Владимир Путин сообщил 12 сентября 2019 года на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Сочи. США на мероприятиях будут представлять вице-президент Майкл Пенс и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, сообщила пресс-служба комплекса Яд Вашем.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИзраильНетаньяху, БиньяминПенс, Майкл (Майк)
Реклама на ТАСС
Президент Ливана утвердил состав нового правительства
В состав кабмина вошли 20 министров-технократов, представляющих христианские и мусульманские общины страны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС