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75-летие Победы

МИД Израиля: Тель-Авив уважает и заботится о проживающих в стране ветеранах ВОВ

Израиль высоко ценит их решающий вклад в Победу над нацистской Германией, отметил глава ведомства Исраэль Кац

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израиль высоко ценит решающий вклад в Победу над нацистской Германией проживающих в стране ветеранов Великой Отечественной войны, уважает их и заботится о них. С таким заявлением выступил во вторник в интервью ТАСС министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац.

"Мы относимся с уважением к ветеранам Второй мировой войны, которые проживают в Израиле, ценим их решающий вклад в Победу. Мы должны их беречь и заботиться об их достойной старости", - сказал глава израильского внешнеполитического ведомства.

Кац отметил, что "День Победы отмечался в Израиле чествованием ветеранов в разных городах еще до того, как был принят соответствующий закон". Кнессет (парламент Израиля) в июле 2017 года утвердил законопроект о праздновании Дня Победы над нацистской Германией на государственном уровне в еврейском государстве 9 мая.

"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял участие в праздничных мероприятиях (по случаю Дня Победы - прим. ТАСС) 9 мая в 2018 году в Москве. Нетаньяху получил аналогичное приглашение и в этом году", - продолжил глава МИД, но не стал отвечать на вопрос о том, кто будет представлять еврейское государство на мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в российской столице. В Израиле 2 марта 2020 года состоятся вторые повторные и третьи за год парламентские выборы. С момента первого голосования по определению состава Кнессета 9 апреля 2019 года и до формирования нового правительства по итогам выборов Нетаньяху является главой переходного правительства еврейского государства.

"В День Победы в различных городах Израиля проходят парады ветеранов при участии тысяч граждан, представляющих различные поколения израильтян", - продолжил Кац. Он отметил, что "русскоязычные израильтяне - неотъемлемая часть" современного Израиля. "Это мост между Израилем и странами постсоветского пространства. Репатрианты вносят важный вклад в развитие Государства Израиль в различных сферах - экономике, науке и культуре", - добавил он.

Теги
ГерманияРоссияИзраильНетаньяху, Биньямин75-летие Победы
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