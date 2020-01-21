Politico: США могут ограничить въезд к себе гражданам Белоруссии и Киргизии

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии, в список государств, гражданам которых ограничен въезд в Соединенные Штаты. Об этом сообщила во вторник газета Politico со ссылкой на собственные источники.

По их данным, на рассмотрении находятся Белоруссия, Мьянма, Киргизия, Нигерия, Судан, Танзания и Эритрея. Этот предварительный перечень пока не утвержден и может измениться. Официальное объявление на этот счет ожидается 27 января.

Газета обратилась за подтверждением в Белый дом, Госдепартамент и Министерство внутренней безопасности США, но не дождалась ответа. Президент США Дональд Трамп в распространенном во вторник интервью газете The Wall Street Journal кратко и без подробностей подтвердил наличие планов дополнить упомянутый выше список.

Трамп в 2017 году воспользовался президентскими полномочиями, чтобы запретить въезд в США гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Венесуэлы, КНДР и Чада. Эта мера подверглась критике со стороны многих политиков и американской общественности. Власти многих штатов через суды добились приостановки исполнения данного решения.