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Politico: США могут ограничить въезд к себе гражданам Белоруссии и Киргизии

В список, по данным газеты Politico, также могут попасть граждане еще пяти стран

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии, в список государств, гражданам которых ограничен въезд в Соединенные Штаты. Об этом сообщила во вторник газета Politico со ссылкой на собственные источники.

По их данным, на рассмотрении находятся Белоруссия, Мьянма, Киргизия, Нигерия, Судан, Танзания и Эритрея. Этот предварительный перечень пока не утвержден и может измениться. Официальное объявление на этот счет ожидается 27 января.

Газета обратилась за подтверждением в Белый дом, Госдепартамент и Министерство внутренней безопасности США, но не дождалась ответа. Президент США Дональд Трамп в распространенном во вторник интервью газете The Wall Street Journal кратко и без подробностей подтвердил наличие планов дополнить упомянутый выше список.

Трамп в 2017 году воспользовался президентскими полномочиями, чтобы запретить въезд в США гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Венесуэлы, КНДР и Чада. Эта мера подверглась критике со стороны многих политиков и американской общественности. Власти многих штатов через суды добились приостановки исполнения данного решения.

Теги
БелоруссияЭритреяНигерияСуданТанзанияКиргизияТрамп, Дональд
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