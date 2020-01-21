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Формирование правительства России

Власти Абхазии рассчитывают на плодотворное сотрудничество с правопреемником Минкавказа РФ

Президент России Владимир Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа, передав его функции Минэкономразвития

СУХУМ, 21 января. /ТАСС/. Руководство Абхазии рассчитывает на дальнейшее плодотворное сотрудничество с правопреемником Министерства РФ по делам Северного Кавказа, с которым правительство республики сотрудничало в рамках реализации программ помощи Абхазии. Об этом сказал ТАСС и.о. президента Абхазии Валерий Бганба, комментируя структурные изменения в российском правительстве.

Президент России Владимир Путин упразднил во вторник Министерство РФ по делам Северного Кавказа, передав его функции Минэкономразвития.

"У нас с Минкавказом было хорошее взаимодействие, взаимопонимание, все проблемы решали по-государственному. Здесь только положительная оценка. Будем надеяться на плодотворное сотрудничество и с другим ведомством - правопреемником Минкавказа", - сказал Бганба. Он отметил, что необходимо будет налаживать новые контакты, деловые и просто человеческие, как было с руководством и сотрудниками Минкавказа.

Минкавказ являлся куратором инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Общий объем новой программы на 2020-2022 годы, утвержденной 18 декабря в Сухуме на заседании российско-абхазской межправкомиссии, составляет 4,5 млрд рублей. Инвестпрограмма на 2017-2019 годы составляла 5,47 млрд рублей.

Теги
АбхазияРоссияФормирование правительства России
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