Ливийская армия обвинила воюющих на стороне ПНС сирийских боевиков в нарушении перемирия

КАИР, 21 января. /ТАСС/. Сирийские боевики, переброшенные Турцией в ливийскую столицу для поддержки Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, систематически нарушают режим прекращения огня. Об этом, как передает новостной портал Afrigatenews, заявил во вторник представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халед аль-Махджуб.

"Завезенные Турцией в Триполи для борьбы в рядах ПНС сирийские наемники выпустили несколько снарядов по армейским подразделениям, дислоцированным на ведущей в аэропорт трассе и в Абу-Слиме (на южных окраинах столицы), что вынудило их отреагировать и устранить источник огня, несмотря на полную приверженность ЛНА перемирию", - указал он.

По словам аль-Махджуба, продолжающиеся нарушения силами триполийского кабмина свидетельствуют о том, что "договоренности Берлинской конференции, которые были согласованы участвовавшими в ней государствами и организациями, не удовлетворили вооруженные формирования, и они не будут придерживаться их, особенно пункта, касающийся прекращения огня".

В Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Ее командующий фельдмаршал Халифа Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу. ПНС в свою очередь официально обратилось за помощью к Турции, и 28 ноября стороны заключили меморандум о сотрудничестве в военной области.

19 января в Берлине прошла конференция по ливийскому урегулированию на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад.

Ранее Afrigatenews сообщал, что число завербованных Турцией для отправки в Ливию боевиков вооруженной сирийской оппозиции достигло около 4,4 тыс. По информации издания, порядка 2,6 тыс. из них уже прибыли в Триполи, еще около 1,8 тыс. находятся в турецких тренировочных лагерях, где проходят боевую подготовку.