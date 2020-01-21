В Абхазии начинается выдвижение кандидатов в президенты

СУХУМ, 22 января. /ТАСС/. Регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов в президенты на назначенные на 22 марта повторные выборы главы государства начинается в среду в Абхазии и будет проходить до 11 февраля. Об этом сообщил ТАСС глава Центризбиркома республики Тамаз Гогия.

ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента на основании решения кассационной коллегии судей Верховного суда по административным правонарушениям от 10 января, признавшей итоги выборов главы республики, прошедшие 8 сентября 2019 года, недействительными. После четырехдневных акций протеста оппозиции 12 января президент Рауль Хаджимба написал заявление о сложении с себя полномочий главы государства, на следующий день парламент принял его отставку и назначил и.о. президента премьер-министра Валерия Бганбу.

"С 22 января по 11 февраля в Абхазии будет происходить регистрация инициативных групп, партий, а также выдвижение кандидатов в президенты в связи с назначенными на 22 марта повторными выборами президента республики", - сказал Гогия.

В соответствии с местным законодательством, выдвижение кандидатов в президенты начинается за 60 и заканчивается за 40 дней до выборов. Право выдвижения кандидатов в президенты принадлежит политическим партиям и группам избирателей. Партия выдвигает кандидата на съезде или на конференции, а при выдвижении кандидата от группы избирателей необходимо создание инициативной группы в количестве не менее 10 человек, которая проходит регистрацию в ЦИК. Для выдвижения кандидата в президенты от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 2000, но не более 2500 подписей избирателей независимо от места проживания на территории Абхазии.

Языковой конкурс

Кандидаты в президенты Абхазии перед тем как зарегистрироваться, должны будут продемонстрировать лингвистической комиссии при ЦИК, насколько свободно они владеют государственным абхазским языком. "Комиссия утвердила график сдачи экзаменов на знание государственного языка претендентами на высший пост в государстве, они назначены на 27, 31 января, а также 3, 7, 10 и 11 февраля", - сказал журналистам член комиссии Валентин Когония. По его словам, кандидат в президенты должен на абхазском языке рассказать свою биографию, пересказать текст на политическую тему, написать сочинение объемом в одну страницу.

Пока известно только о двух потенциальных кандидатах - это один из лидеров оппозиции, депутат парламента Аслан Бжания и экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба. Помимо того, что Бжания после отставки президента Хаджимбы и назначения выборов на 22 марта заявил сам о намерении участвовать в выборах, 21 января его позицию подтвердили оппозиционные депутаты Астамур Аршба и Юрий Хагуш.

Как сообщил во вторник ТАСС Дзапшба, его кандидатура будет выдвинута после 25 января на съезде партии "Акзаара" ("Единение"), которой он руководит. Сведений о том, будет ли баллотироваться Хаджимба и его оппонент по прошедшим в сентябре выборам Алхас Квициния, пока нет.

Президентом Абхазии может быть избран гражданин республики абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий на территории страны не менее пяти последних перед днем выборов лет. Президент избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо может быть президентом Абхазии не более двух сроков подряд.