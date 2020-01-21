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В Грузии умер второй премьер-министр страны Тенгиз Сигуа

Ему было 85 лет

ТБИЛИСИ, 22 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Грузии Тенгиз Сигуа, возглавлявший правительство страны с 1992 по 1993 год, умер в возрасте 85 лет. Об этом во вторник сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии со ссылкой на семью покойного.

По данным телеканала, экс-премьеру дома неожиданно стало плохо, родные вызвали скорую помощь, однако врачи не сумели спасти ему жизнь.

Сигуа родился 8 ноября 1934 года в Тбилиси. При президентстве Звиада Гамсахурдии в 1990-1991 годах он был председателем Совета министров. После свержения Гамсахурдии он был назначен временно исполняющим обязанности премьер-министра. В ноябре 1992 года его назначили премьер-министром.

Сигуа покинул должность главы правительства в августе 1993 года.

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Грузия
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