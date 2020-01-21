США призывают Китай к трехсторонним переговорам по ядерным вооружениям с РФ

ТАСС, 22 января. США призывают Китай участвовать в трехсторонних переговорах с Россией по стратегическим ядерным вооружениям из-за растущего ядерного потенциала КНР. Об этом, как сообщило во вторник агентство Reuters, заявил постоянный представитель США при Конференции по разоружению посол Роберт Вуд.

"Китай, по нашим оценкам, за следующие десять лет вдвое увеличит ядерные запасы, поэтому мы считаем, что настало время перейти к трехсторонней дискуссии", - сообщил Вуд журналистам. Он отметил, что секретность, с которой Пекин наращивает свой ядерный потенциал, представляет "серьезную угрозу стратегической стабильности".

Вуд также подчеркнул, что надеется на помощь России для вовлечения Китая в переговоры.

Как передает агентство, Вуд сообщил, что на прошлой неделе Вашингтон обсудил возможность трехсторонних переговоров с представителями РФ. Он отметил, что стороны пришли к взаимопониманию по этому вопросу.

Ранее 17 января заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что Вашингтон надеется подключить КНР к переговорам о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3), заключенного между РФ и США в 2010 году и действующему до 2021 года.