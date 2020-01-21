Трамп разозлился, узнав о решении Обамы выслать российских дипломатов в декабре 2016 года

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Дональд Трамп был разозлен, когда за три недели до его инаугурации в декабре 2016 года президент США Барак Обама объявил о высылке 35 российских дипломатов. Такие данные приводятся в книге "Очень стабильный гений" корреспондентов газеты The Washington Post Филипа Ракера и Кэрол Леонниг. Издание во вторник поступило в продажу на территории США.

"Очень стабильный гений", - именно так отозвался о себе нынешний американский лидер в январе 2018 года, отвечая на критику со стороны политических оппонентов в лице демократов.

"Трамп проводил неделю между Рождеством и Новым годом в своем поместье в Мар-а-Лаго (штат Флорида), в компании небольшого числа помощников. Утром 29 декабря избранный президент наслаждался игрой в гольф, пока не услышал срочную новость CNN о том, что администрация Барака Обамы решила наказать Россию за вмешательство в выборы, закрывая два российских объекта и высылая 35 дипломатов по подозрению в шпионаже. Трамп разозлился", - отмечается в тексте.

Нынешний глава Белого дома якобы даже полагал, что это сделано демократами из мести за проигрыш в выборах. "Эти действия подтверждали, что Россия вмешалась в выборы и, как полагал Трамп, поднимали вопросы о его победе, - утверждается в книге. - Трамп был раздражен, что администрация Обамы предприняла такой агрессивный выпад против России без консультаций с ним".

Как отмечается в книге, будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн (в феврале 2018 года он был вынужден уйти в отставку) в телефонном разговоре с послом РФ в США (2008-2017) Сергеем Кисляком тогда просил не отвечать по принципу "око за око" и пообещал, что новая администрация либо пересмотрит, либо вообще отменит данные санкции.

В целом, обращают внимание авторы, Трамп "полностью отказывался признавать, что Россия пыталась помочь ему одержать победу на выборах". "Он пытался помешать расследованию министерства юстиции о российском вмешательстве в выборы, а когда Роберт Мюллер был назначен на должность спецпрокурора, пытался сместить его", - утверждается в книге.

Высылка российских дипломатов

За три недели до инаугурации Дональда Трампа, которая прошла 20 января 2017 года, бывший в то время президентом Барак Обама ввел санкции в отношении Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС России. Одновременно было объявлено о высылке из страны 35 российских дипломатов. Кроме того, был наложен арест на дипломатические дачи, которые находятся в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием таких якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР США Роберт Мюллер, которого назначили для этого на пост спецпрокурора. 18 апреля прошлого года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором Мюллер признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы президента США Дональда Трампа с Россией.