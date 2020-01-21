Акции протеста возобновились в Бейруте после формирования правительства Хасана Диаба

БЕЙРУТ, 22 января. /ТАСС/. Утверждение президентом Ливана Мишелем Ауном состава нового правительства во главе с премьер-министром Хасаном Диабом вызвало в ночные часы новую волну уличных протестов в Бейруте.

Толпы молодежи атакуют полицейские кордоны на подступах к зданию парламента в центре столицы. В стражей порядка летят камни и петарды. В ответ полицейские выпускают гранаты со слезоточивым газом и применяют водяные пушки.

Группы протестующих перегородили улицы горящими покрышками сразу в нескольких районах города. Армейские патрули и жандармы пытаются их разблокировать и восстановить спокойствие.

Команда спасателей

Во вторник в президентском дворце Баабда было объявлено о создании кабинета из 20 министров-технократов. Премьер Диаб в своем заявлении перед журналистами отметил, что новое правительство "отвечает чаяниям протестующих народных масс и приложит все усилия по стабилизации экономической и финансовой ситуации в стране".

По его словам, к власти пришла "команда спасателей-профессионалов, которая будет действовать быстро и эффективно, но без суеты". Премьер подчеркнул, что в новый кабинет вошли технократы, которые "никогда не занимали министерских постов и депутатских кресел". "Эти люди объединены идеей помочь своей стране, и у них нет политических амбиций", - заявил Диаб.

Мнение общественности

Председатель Прогрессивно-социалистической партии Валид Джумблат приветствовал создание нового правительства после трех месяцев массовых волнений. "Ливанцев устроит сейчас любой кабинет, потому что худшее еще впереди", - считает он.

В свою очередь политолог Имад Саламе не исключил, что правительство Диаба может столкнуться с определенными трудностями, учитывая, что оно не имеет политической поддержки со стороны суннитской общины и движения "Аль-Мустакбаль", которое возглавляет экс-премьер Саад Харири, ушедший в отставку 29 октября прошлого года. "Следствием этого может быть усиление шиитско-суннитской розни", - отметил он.

В свою очередь общественная активистка Самар Хамдан считает, что новому премьеру нужно "дать шанс". "Диаб принадлежит к академическим кругам и пользуется авторитетом у интеллектуальной элиты, он способен поднять Ливан с колен", - утверждает она.