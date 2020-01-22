Один человек погиб в результате обстрела боевиками поселка на окраине Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 22 января. /ТАСС/. Незаконные вооруженные формирования не прекращают обстрелы населенного пункта Захра на окраине крупнейшего города в Сирии - Аллепо, один мирный житель погиб, двое получили ранения.

"Поступили три человека, один из них скончался. У двоих ранения в спину и ноги, все раны осколочные. У одного пострадавшего неопасные травмы, у второго - тяжелое состояние", - сообщил журналистам заведующий нейрохирургическим отделением местного госпиталя Абдель Нур.

Местные жители жалуются также, что боевики так и не прекращали обстрелы. "Ракета упала сразу после того, как в мечети закончилась молитва, опять люди погибли. Боевики уже давно обстреливают наш район, и мы не знаем, когда этому придет конец", - делится местный житель Мухамед Фаяд.

Поселок Захра находится на осадном положении уже шесть лет, боевики неоднократно пытались его захватить. До войны это был один из самых престижных пригородов Алеппо.

Как сообщил во вторник журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков, боевики вооруженных группировок за сутки совершили 38 обстрелов населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама. В результате обстрела западных пригородов Алеппо погибли восемь человек, в том числе один ребенок, и ранены 13 мирных жителей.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра".