СМИ: Индия включила ЦКБ "Рубин" в короткий список для проекта на строительство подлодок

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 января. /ТАСС/. Министерство обороны Индии объявило короткий список компаний для участия в тендере на строительство шести новейших дизель-электрических подводных лодок для индийских ВМС. Как сообщает в среду телеканал NDTV, в список вошли две индийские верфи и пять иностранных компаний, в том числе российское ЦКБ "Рубин".

По этой информации, список был определен во вторник в ходе заседания Совета по оборонным закупкам, которое прошло под председательством министра обороны Индии Раджнатха Сингха. Отобранными индийскими компаниями стали Mazagon Dock Shipbuilders, а также Larsen & Toubro. Из иностранных судостроителей в список наряду с "Рубином" также вошли французская Naval Group, немецкая ThyssenKrupp Marine Systems, испанская Navantia, и компания DSME из Южной Кореи.

Строительство подлодок в рамках проекта, получившего название Project 75-I, должно быть реализовано на индийской территории. По информации телеканала, общая стоимость проекта оценивается в примерно 500 млрд рупий (около $7 млрд). Иностранные производители должны будут работать с индийским партнером в рамках национальной программы "Делай в Индии" и на условиях передачи технологий.

В течение ближайших шести недель оборонное ведомство должно подготовить запрос на предложение индийским компаниям, после чего в течение трех-четырех месяцев индийские судостроители должны будут представить подробную заявку, они также должны будут выбрать иностранного партнера из пяти участников короткого списка.

По мнению индийской стороны, этот проект значительно повысит возможности национальных производителей в проектировании и строительстве современных подводных лодок на территории Индии.