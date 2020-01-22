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Политический кризис в Боливии

Крупнейший профсоюз Боливии не поддержал выдвижение экс-министра экономики в президенты

Боливийский профсоюз рабочих считает, что на высший государственный пост от "Движения к социализму" должен выдвигаться бывший глава МИД Давид Чокеуанка

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 января. /ТАСС/. Боливийский профсоюз рабочих (БПР) выступил против выдвижения бывшего министра экономики Луиса Арсе в президенты от партии "Движение к социализму". Об этом сообщила во вторник радиостанция Erbol.

По ее данным, БПР провел встречу, на которой члены этого крупнейшего профсоюза страны раскритиковали решение бывшего главы государства Эво Моралеса объявить Арсе кандидатом в президенты на выборах, запланированных на 3 мая.

Недовольство профсоюза вызвало то, что решение выдвинуть экс-министра экономики было принято на встрече в столице Аргентины, предоставившей убежище Моралесу. БПР считает, что на высший государственный пост от "Движения к социализму" должен выдвигаться бывший глава МИД Боливии Давид Чокеуанка. Моралес назвал его кандидатом в вице-президенты.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес. Карлос Меса, его главный соперник, заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов выборов противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки. После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Подать в отставку Моралеса призвал в том числе Боливийский профсоюз рабочих, который ранее выступал в его поддержку.

Теги
БоливияПолитический кризис в Боливии
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