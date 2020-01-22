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Начало процедуры импичмента Трампа
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Сенат США проведет процесс по импичменту Трампа в ускоренном режиме

Автором инициативы стал лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, который считает, что процедура завершится оправданием президента США
Здание Конгресса США, Вашингтон REUTERS/Sarah Silbiger
Описание
Здание Конгресса США, Вашингтон
© REUTERS/Sarah Silbiger

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Сенат Конгресса США одобрил во вторник резолюцию, которая позволит верхней палате законодательного органа провести процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа в ускоренном режиме. Трансляцию заседания вели американские новостные телекомпании.

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Голоса распредилились строго по партийной линии: 53 республиканца высказались за, 47 демократов выступили против.

Автором инициативы, регламентирующей сроки и последовательность разбирательства, выступил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки). Он заявлял, что настроен на скорейшее завершение процедуры импичмента, которое увенчается оправданием Трампа. Предполагается, что в Сенате этот процесс с практически предопределенным финалом будет идти около двух недель. Предложение вызвало резкую критику со стороны демократов.

Суть резолюции

Согласно опубликованному ранее документу, республиканцы планируют дать юристам, которые будут защищать Трампа, и выбранным Палатой представителей обвинителям (управляющим) по 24 часа в течение трех рабочих дней на предоставление своих аргументов. Затем 16 часов отводится в целом на то, чтобы стороны ответили на вопросы сенаторов. Этот процесс не ограничен количеством рабочих дней.

После этого должны состояться четырехчасовые дебаты, цель которых - определить, нужно ли вызывать на процесс свидетелей и запрашивать какие-либо дополнительные документы. Если свидетели не будут вызваны, верхняя палата проголосует по каждой из двух статей обвинения: злоупотребление властью и создание препятствий расследованию, которое проводил Конгресс.

Критика демократов

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) подвергла резолюцию критике. По ее версии, инициатива "отвергает необходимость [вызова] свидетелей и [предоставления соответствующей] документации".

Позицию спикера поддержал и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), который назвал предложение лидера республиканцев в Сенате "национальным позором". Он предложил внести поправки в резолюцию, которые позволили бы демократам вызывать свидетелей, требовать новые доказательства и документацию от Белого дома, Госдепартамента и Пентагона.

В свою очередь автор одобренной Сенатом резолюции Митч Макконнелл заявил, что не даст хода этим инициативам демократов. "Я буду отклонять такие поправки и защищать прецедент, поддержанный обеими партиями (речь идет о процедуре импичмента 42-го президента США Билла Клинтона - прим. ТАСС)", - подчеркнул лидер республиканского большинства в Сенате.

Он предупреждал, что Сенат во вторник не разойдется и даже будет заседать до глубокой ночи, пока не примет резолюцию. Сенаторы отклоняли поправки по партийной линии: 53 республиканца голосовали против, 47 демократов выступали за.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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