В Китае заявили, что будут работать с новым правительством России в интересах стабильности

ПЕКИН, 22 января. /ТАСС/. Китай будет работать с новым правительством России над выходом двусторонних отношений на новый уровень ради интересов глобальной стабильности. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китайская сторона будет находится в координации с новыми членами правительства России для реализации достигнутых договоренностей. Правительства двух стран будут работать совместно для вывода двусторонних отношений на новый уровень. Это отвечает интересам обоих государств, международным интересам, а также будет способствовать глобальной стабильности и развитию", - отметил дипломат.

Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. 21 января президент утвердил структуру и состав кабинета во главе с бывшим руководителем ФНС Михаилом Мишустиным. В кабмине теперь 9 вице-премьеров и 21 министр; 15 прежних членов правительства в его состав не вошли. Серьезнее всего обновился социальный блок, в котором сменились все министры, частичному обновлению подвергся финансово-экономический блок кабмина, а почти все руководители силовых ведомств сохранили свои посты.