Зариф посоветовал Европе действовать независимо, а не поддаваться на угрозы США

ТЕГЕРАН, 22 января. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал власти европейских стран продемонстрировать свой суверенитет вместо того, чтобы реагировать на экономические угрозы США. Об этом он написал в среду на своей странице в Twitter.

"После продажи своей честности и потери любых законных оснований [США угрожают] новыми тарифами, - заявил он. - Будет лучше, если ЕС начнет проявлять свой суверенитет".

По словам Зарифа, когда "евротройка" (ФРГ, Франция, Великобритания) на прошлой неделе "продала остатки ядерной сделки", чтобы избежать санкций от президента США Дональда Трампа, глава МИД Ирана предупреждал, что это только "разогреет аппетит" главы американской администрации.

21 января президент США заявил о серьезности намерений ввести пошлины на импорт автомобилей из Европейского союза, если сторонам не удастся заключить торговое соглашение на условиях, которые устраивают Вашингтон.

15 января газета The Washington Post написала со ссылкой на источники, что Трамп угрожал Парижу, Лондону и Берлину ввести пошлины в размере 25% на европейские автомобили, если они не обвинят Иран в нарушении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). По ее данным, предупреждение было сделано за неделю до того, как указанные страны 14 января запустили механизм по разрешению споров в рамках ядерной сделки. Один из источников газеты назвал этот шаг со стороны США "вымогательством".

Будущее сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии Ирана, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому в сегодняшнем виде оно не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своих обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале январе заявил о завершении этого процесса.