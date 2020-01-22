Чавушоглу заявил, что Турция удовлетворена сотрудничеством с Россией по Ливии

ДАВОС, 22 января. /ТАСС/. Турция удовлетворена сотрудничеством с Россией по урегулированию ситуации в Ливии. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на дискуссионной сессии "Геополитические перспективы: Ближний Восток и Северная Африка" на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

"Мы вели работу с Россией по вопросу организации эффективного режима прекращения огня, и это сработало. Нам не удалось начать работать в этом направлении с нашими европейскими коллегами, поэтому мы работали с Россией", - сказал он и отметил, что в Ливии периодически "случаются нарушения режима перемирия".

Чавушоглу также подчеркнул, что Анкара и Москва сотрудничают в Сирии, несмотря на разногласия. "Мы сотрудничаем с Россией в Сирии, потому что она стала очень важным игроком. Мы начали наше сотрудничество для эвакуации людей из Алеппо, затем оно было расширено на всю территорию Сирии. Мы стали работать в рамках астанинского процесса, пригласив в него Иран", - добавил глава турецкого внешнеполитического ведомства.