{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чавушоглу заявил, что Турция удовлетворена сотрудничеством с Россией по Ливии

Глава МИД Турции также подчеркнул, что Анкара и Москва сотрудничают в Сирии, несмотря на разногласия

ДАВОС, 22 января. /ТАСС/. Турция удовлетворена сотрудничеством с Россией по урегулированию ситуации в Ливии. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на дискуссионной сессии "Геополитические перспективы: Ближний Восток и Северная Африка" на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

"Мы вели работу с Россией по вопросу организации эффективного режима прекращения огня, и это сработало. Нам не удалось начать работать в этом направлении с нашими европейскими коллегами, поэтому мы работали с Россией", - сказал он и отметил, что в Ливии периодически "случаются нарушения режима перемирия".

Чавушоглу также подчеркнул, что Анкара и Москва сотрудничают в Сирии, несмотря на разногласия. "Мы сотрудничаем с Россией в Сирии, потому что она стала очень важным игроком. Мы начали наше сотрудничество для эвакуации людей из Алеппо, затем оно было расширено на всю территорию Сирии. Мы стали работать в рамках астанинского процесса, пригласив в него Иран", - добавил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Теги
СирияТурцияРоссияЛивияПереговоры о перемирии в ЛивииЭкономический форум в Давосе – 2020
Реклама на ТАСС
Формирование правительства России
Посол Сирии пожелал успехов новому составу кабмина России
Рияд Хаддад надеется, что новый состав правительства улучшит жизнь россиян
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС