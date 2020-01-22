Вучич заявил, что Сербия будет сотрудничать с РФ и Китаем, несмотря на недовольство Запада

БЕЛГРАД, 22 января. /ТАСС/. Сербия сотрудничала и будет сотрудничать с Россией и Китаем, несмотря на недовольство этим Запада. Об этом заявил в среду каналу РТС президент Сербии Александар Вучич по итогам форума в Давосе.

"Я действительно сыт поучениями о том, как мы контактируем с Россией и Китаем. И не надо поучать маленькую Сербию, как вредны отношения с Китаем, когда я в три-четыре раза реже вижусь с [председателем КНР] Си Цзиньпином, чем отдельные лидеры западноевропейских стран. А товарооборот Сербии с Китаем в 70-100 раз меньше, чем у этих стран, которые нас поучают, они используют любую возможность продавать свои товары Китаю, получить от Китая все, заработать на Китае. Но говорят: "Вы, сербы, не смейте сотрудничать с китайцами, это не для вас", - заявил президент.

"Такая же ситуация с Россией: как только им [президент РФ Владимир] Путин для чего-то нужен, тогда все в порядке. Но это не для вас, сербы, вы маленькие, кто вы такие, чтобы мимо нас сотрудничать с Россией? Мы суверенная страна, независимая страна, и будем сотрудничать с Россией и Китаем. Да, мы находимся на европейском пути, это наш стратегический курс, но нет никаких сомнений, что мы продолжим сотрудничество и будем развивать сотрудничество и с Россией, и с Китаем, потому что у нас своя политика. своя страна, свой народ, и моя работа - бороться за наш народ и нашу страну", - подчеркнул Вучич.

Ранее Вучич сообщил, что получил письменное подтверждение предстоящего в конце 2020 года визита Си Цзиньпина в Белград. До этого сербский лидер неоднократно приглашал председателя КНР приехать в Сербию.

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает сохранение дружественных отношений с РФ и КНР, а также развитие связей с ЕС и США. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вступления в НАТО и другие военные блоки. Такая позиция вызывает возражения на Западе: Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий - признания независимости Косова и прекращения дружественных отношений с РФ.