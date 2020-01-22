Посол Сирии пожелал успехов новому составу кабмина России

"Я хотел бы поздравить вас с формированием нового состава правительства. Мы надеемся, что это улучшит жизнь российских граждан, - сказал дипломат в среду на встрече с заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком. - Поэтому я пользуюсь случаем, чтобы пожелать успехов и удачи новому составу правительства".

Во вторник президент России Владимир Путин утвердил новую структуру правительства РФ и его состав.