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Формирование правительства России

Посол Сирии пожелал успехов новому составу кабмина России

Рияд Хаддад надеется, что новый состав правительства улучшит жизнь россиян

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Посол Сирии в РФ Рияд Хаддад пожелал удачи и успехов новому составу правительства России.

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"Я хотел бы поздравить вас с формированием нового состава правительства. Мы надеемся, что это улучшит жизнь российских граждан, - сказал дипломат в среду на встрече с заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком. - Поэтому я пользуюсь случаем, чтобы пожелать успехов и удачи новому составу правительства".

Во вторник президент России Владимир Путин утвердил новую структуру правительства РФ и его состав.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичСирияРоссияФормирование правительства России
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