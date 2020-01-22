Азербайджан рассчитывает на развитие партнерских отношений с новым правительством России

ДАВОС /ШВЕЙЦАРИЯ/, 22 января. /ТАСС/. Азербайджан рассчитывает на развитие партнерских отношений с новым правительством РФ, сообщил в среду ТАСС президент республики Ильхам Алиев.

"Уверен, что и дальше будут успешно развиваться наши отношения в духе стратегического партнерства так, как мы договорились с [президентом России] Владимиром Владимировичем [Путиным], и уверен, что этот год также будет очень успешным в плане увеличения товарооборота и многоплановых отношений", - сказал Алиев, отвечая на вопрос, ожидает ли Азербайджан конструктивного сотрудничества с новым российским правительством.

Также президент Азербайджана заявил, что планирует встретиться в этом году с Владимиром Путиным, но конкретные даты пока не назначены. "Пока конкретных дат нет, но обязательно будут, потому что в прошлом году наших контактов с президентом было пять или шесть, так что это регулярный формат. Так что обязательно будем встречаться".

Также президент Азербайджана заявил, что планирует встретиться в этом году с Владимиром Путиным, но конкретные даты пока не назначены. "Пока конкретных дат нет, но обязательно будут, потому что в прошлом году наших контактов с президентом было пять или шесть, так что это регулярный формат. Так что обязательно будем встречаться".

Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. 21 января президент утвердил структуру и состав кабинета во главе с бывшим руководителем ФНС Михаилом Мишустиным. В кабмине теперь 9 вице-премьеров и 21 министр; 15 прежних членов правительства в его состав не вошли. Серьезнее всего обновился социальный блок, в котором сменились все министры, частичному обновлению подвергся финансово-экономический блок кабмина, а почти все руководители силовых ведомств сохранили свои посты.