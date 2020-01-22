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Тимошенко заявила, что Украина находится под управлением международных финансовых кругов

Лидер партии "Батькивщина" считает, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук, часть министерств, Национальный банк, а также силовые органы страны управляются извне

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, часть министерств, Национальный банк, а также силовые органы страны управляются извне. С таким утверждением выступила в среду на брифинге экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Если бы на Украине Служба безопасности была профессиональная и преданная Украине, то первое, что она должна была сделать, - разобраться, как случилось, что все системы управления государством переданы внешним финансовым кругам. Национальный банк, Министерство финансов, Министерство экономики, премьер-министр, часть силовиков сегодня получают стратегии и команды из-за пределов Украины", - заявила она.

Тимошенко уверена, что Служба безопасности Украины должна прекратить эту ситуацию, а президент Украины Владимир Зеленский - покинуть свой пост. "Когда это закончится, или Зеленский должен отказаться от этой политики, или Украина должна отказаться от Зеленского", - сказала она.

Теги
УкраинаТимошенко, Юлия ВладимировнаЗеленский, Владимир Александрович
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