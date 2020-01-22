Макрон заявил, что Франция приложит все усилия для помощи Ливану в преодолении кризиса

ПАРИЖ, 22 января. /ТАСС/. Париж намерен приложить все необходимые усилия к тому, чтобы нормализовать политическую ситуацию в Ливане. Об этом заявил в Иерусалиме в среду президент Франции Эмманюэль Макрон, находящийся в Израиле с визитом. У него прошли переговоры с и. о. премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом страны Реувеном Ривлином. Трансляция выступления Макрона на пресс-конференции была проведена через страницу Елисейского дворца в Twitter.

"Франция сделает все со своей стороны возможное с тем, чтобы помочь гражданам и гражданкам Ливана в нынешней ситуации глубокого кризиса, через который проходит эта страна", - сказал Макрон. Он отметил, что Франция "дружественно" и "с доброжелательностью" относится к Ливану, "который подлинно дорог ей".

Между тем Макрон подчеркнул, что "необходимо быть бдительными в отношении любых видов террористической деятельности, которая может вестись из этой страны и представляет угрозу для безопасности Израиля, и в то же время несет в себе угрозу совместному сосуществования ливанцев".

Президент Ливана Мишель Аун поручил 19 декабря прошлого года сформировать новое правительство республики независимому суннитскому политику Хасану Диабу после того, как на фоне волны массовых протестов ушел в отставку 29 октября глава коалиционного кабинета Саад Харири. Новый премьер обещал разработать "реалистичный план реформ по спасению Ливана" и сообщил, что разделяет требования народного протестного движения, которое, по его словам, "придало правильное направление политической жизни".

21 января президент Ливана утвердил состав нового правительства республики во главе с премьер-министром Диабом. В состав кабинета, которому предстоит вывести Ливан из острого экономического и финансового кризиса, вошли 20 министров-технократов, представляющих христианские и мусульманские общины страны.