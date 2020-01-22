ПНС Ливии обвинило силы Хафтара в ракетном обстреле аэропорта в Триполи

ТАСС, 22 января. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, которое возглавляет Фаиз Саррадж, обвинило Ливийскую национальную армию (ЛНА) в ракетном обстреле аэропорта Митига в Триполи и нарушении режима прекращения огня. Об этом в среду сообщил ливийский новостной портал Afrigate News, приводя высказывания официального представителя проправительственных сил полковника Мухаммеда Кануно.

По его словам, отряды ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара "атаковали международный аэропорт Митига шестью ракетами". Подобные действия ЛНА, добавил Кануно, "представляют серьезную угрозу воздушному движению и нарушают соглашение о прекращении огня между сторонами".

О последствиях ракетного обстрела аэропорта в Триполи не сообщается. По поступившей информации, после атаки Митига приостановил свою работу на неопределенное время.

В Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА.

19 января в Берлине прошла конференция по ливийскому урегулированию на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад.