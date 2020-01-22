Трамп подтвердил, что США ограничат въезд для граждан еще "пары стран"

ДАВОС /Швейцария/, 22 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон добавит "пару стран" в список государств, гражданам которых будет ограничен въезд на территорию Соединенных Штатов. Об этом он заявил в среду, выступая на пресс-конференции в Давосе по итогам поездки на Всемирный экономический форум.

"Мы добавляем пару стран в список, наша страна должна быть в безопасности", - отметил глава Белого дома. Он не уточнил, о каких именно странах ведет речь, но отметил, что "вскоре будет сделано [соответствующее] заявление".

Ранее газета Politico сообщила, что американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии, в список государств, гражданам которых ограничен въезд в США. По их данным, на рассмотрении находятся Белоруссия, Мьянма, Киргизия, Нигерия, Судан, Танзания и Эритрея, однако этот предварительный перечень пока не утвержден и может измениться.

Трамп в 2017 году воспользовался президентскими полномочиями, чтобы запретить въезд в США гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Венесуэлы, КНДР и Чада. Данная мера подверглась критике со стороны многих политиков и американской общественности. Власти многих штатов через суды добились приостановки исполнения этого решения.