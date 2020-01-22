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На Украине сообщили, что встреча Зеленского и Путина в Израиле пока не запланирована

В офисе украинского лидера уточнили, что если встреча все же состоится, Владимир Зеленский планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в Израиле на Всемирном форуме памяти Холокоста, который состоится 22-23 января, пока не запланирована. Об этом в среду сообщил офис президента Украины.

"В рамках визита запланировано участие Владимира Зеленского в мероприятиях пятого Всемирного форума памяти Холокоста, а также встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином, премьер-министром Беньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и представителями деловых кругов Израиля. Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, пока не запланирована. Если встреча все же состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц", - цитирует украинское интернет-издание сообщение офиса главы украинского государства.

Пятый Всемирный форум памяти Холокоста состоится 23 января в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме под патронатом президента Израиля Реувена Ривлина, в нем примут участие лидеры государств и правительств 46 стран, включая Россию, Францию, США, Австрию, Грецию, Германию, Италию и Украину. О своей готовности приехать в Израиль для участия в форуме президент РФ Владимир Путин сообщил 12 сентября 2019 года на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Сочи.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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