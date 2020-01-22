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Литва повысила стоимость национальной визы до €120

Правительство страны обосновало свое решение затратами труда, необходимыми в ходе консульских процедур

ВИЛЬНЮС, 22 января. /ТАСС/. Консульский сбор за выдачу национальной визы Литвы увеличен в два раза. Такое решение приняло в среду на своем заседании правительство республики.

"При обращении за получением литовской визы консульский сбор повышается с €60 до €120", - сообщила пресс-служба кабмина.

Данное решение обосновывается затратами труда, необходимыми в ходе консульских процедур. "Время, необходимое для рассмотрения и оформления визы, составляет от двух до трех часов, а средняя почасовая зарплата ответственных за это сотрудников составляет около €43", - поясняется в сообщении.

Дороже станет и выдача консульскими учреждениями Литвы шенгенской визы. Сбор за это увеличивается с €60 до €80. С €35 до €40 повышена также цена выдачи такой визы для детей в возрасте от шести до двенадцати лет.

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Литва
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