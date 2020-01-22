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СМИ: глава МИД Италии сложит с себя полномочия лидера "Движения "5 звезд"

О намерении Луиджи Ди Майо покинуть этот пост СМИ пишут уже более недели, однако до недавнего времени в партии опровергали подобные предположения

РИМ, 22 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо покидает руководство партии "Движение "5 звезд", входящей в правящую коалицию Италии. Об этом сообщил в среду канал Rai News 24 со ссылкой на источники в партии, с представителями которой Ди Майо ранее провел встречу.

Сам Ди Майо написал в своем Facebook, что должен сделать важное объявление и пригласил всех следить за прямым включением в социальных сетях в 17:00 (19:00 мск). "Я должен сказать вам важную вещь. Жду вас", - написал Ди Майо.

О намерении министра оставить пост политического лидера "Движения" СМИ пишут уже более недели, однако до недавнего времени в партии опровергали подобные предположения. Наблюдатели полагают, что решение Ди Майо вызвано давлением на него внутри партии. В последние месяцы ряды "Движения" покинули около 30 парламентариев, которые не согласны с линией лидера.

Главная претензия к Ди Майо, который с мая 2018 года занимает важные государственные посты (сначала вице-премьера и министра экономического развития, труда и по социальной политике, а затем министра иностранных дел), не справляется с совмещением своих обязанностей с руководством партией. "Движение "5 звезд", которое по результатам парламентских выборов в марте 2018 года получило более 32% голосов, за полтора года нахождения у власти значительно утратило популярность. На голосовании в мае 2019 года в Европарламент "пятизвездные" получили уже 17%. Кроме того, кандидаты "Движения" потерпели поражения на всех региональных выборах за последние два года.

Падение "Движения"

По авторитету партии, которая была основана комиком и блогером Беппе Грилло в 2007 году как альтернативная всем традиционным политическим силам, ударил сначала альянс с партией "Лига". Их коалиционное правительство проработало чуть более года, и сотрудничество закончилось скандальным разрывом в августе прошлого года. С тех пор стороны постоянно обмениваются взаимными обвинениями. Для сохранения власти и во избежании досрочных выборов, которые не принесли бы ожидаемых результатов, "Движение" пошло на союз с бывшими оппонентами из Демократической партии (ДП). На основе нового альянса было создано нынешнее правительство. Примечательно, что во время совместного управления на национальном уровне "пятизвездные" соперничали с "Лигой" на выборах в регионах. Попытка выдвинуть единого кандидата от "Движения" и ДП в губернаторы Умбрии обернулась сокрушительным поражением (выборы прошли одновременно с голосованием в ЕП).

26 января в крупной области Эмилия-Романья и южной Калабрии ожидаются выборы в местные органы управления. Результаты этого голосования, особенно в Эмилии-Романье, неизбежно будут иметь последствия для правящей коалиции. Хотя премьер-министр Джузеппе Конте уверен в устойчивости правительства и не считает данные выборы "оценкой" его деятельности. Основная борьба разворачивается между кандидатами от левого центра (ДП) и правоцентристской коалиции в составе партий "Лига", "Вперед, Италия" и "Братья Италии". Кандидат от "Движения" считается бесперспективным аутсайдером.

Ди Майо возглавил "Движение" в 2017 году, когда Грилло, который никогда сам никуда не баллотировался, решил уйти с первого плана. Кандидатура Ди Майо была одобрена в ходе голосования на специальной онлайн-платформе сторонников партии. Премьер Конте заявил, что изменения в руководстве одной из правящих партий никак не скажутся на деятельности правительства. Ранее секретарь другой правящей партии - ДП - Никола Дзингаретти (губернатор области Лацио) объявил, что после голосования в Эмилии-Романье намерен полностью перестроить ДП, распустив ее и создав новое политическое объединение.

Теги
ИталияКонте, ДжузеппеДи Майо, Луиджи
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